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حساب المواطن يحسم الجدل بشأن تأثير عمل السجل التجاري على دعم البرنامج

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:19 م
حساب المواطن يحسم الجدل بشأن تأثير عمل السجل التجاري على دعم البرنامج
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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حسم حساب المواطن الجدل حول تأثير عمل سجل تجاري على دعم البرنامج الذي يتقاضها المستفيد.

وأوضح حساب المواطن أن مَن يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأشار إلى أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل ” نشاط تجاري ” ومصدر الدخل ” سجل تجاري “.

وأبان حساب المواطن أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية

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