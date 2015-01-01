"المغامسي" يكشف روحانيات عن العشر الأوائل من ذي الحجة وأفضل الأعمال فيها



كما استشهد بقول النبي “ص”: ما من أيّام العملُ الصالح فيهنَّ أحبّ إلى الله من هذِه العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسِه وماله فلم يرجِع من ذلك بشيء.



وعن أفضل الأعمال بتلك الأيام المباركة، قال “المغامسي ” صلة الرحم، والإحسان إلى الفقراء، وإغاثة الملهوف، وكثرة ذكر الله، وهي أعظم الأشياء.



كما لفت إلا أن بعض المفسرين ذهب إلى أن تلك الأيام توافق العشر الذين زادهم الله –تعالي – لموسى عليه السلام عند جبل الطور، ليصبح الميقات الأول لموسى ” ثلاثين يوما ” شهر ذي القعدة، والعشرة المتممة “وأتممناها بعشر ” هي تلك الأيام من ذي الحجة وكلام الله تعالى مع موسى عليه السلام يوم النحر.





حث إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي جموع المسلمين للتوبة والإنابة والإستغفار خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، مؤكدًا أن المسلم موعود فيها بكل خير كما جاء في قصص داوود وسليمان ويونس وموسى عليهم السلام.واستشهد بقوله تعالى في فضل العشر الأوائل ” والفجر وليالٍ عشر ” مشيرًا إلى أن أغلب المفسرين رجحها بتلك الأيام.