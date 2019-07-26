ارتفاع اسعار النفط العالمى خلال تعاملات اليوم
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:17 م
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شهدت أسعار النفط خلال ال 24 ساعة الماضية ارتفاعا، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت 46 سنتا أو ما يعادل 0.7 % مسجلا 64.17 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بمقدار 41 سنتا أو ما يعادل 0.7 % وصولا إلى 57.28 دولار للبرميل.
وذكرت تقارير إعلامية، أمس الثلاثاء، بأن الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط،بتوقعات نمو الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها تعد من أكبر المستهلكين عالميا.
وأضافت التقارير الإعلامية العالمية بأن توقعات ارتفاع الطلب علي الوقود سيأتي نتيجة التفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي سيخفض خلال الأسبوع الجاري أسعار الفائدة وذلك كأول انخفاض في أكثر من عشر سنوات لافتا وجود توقعات بخفض تكاليف الاقتراض.
وبدأت أمس الثلاثاء اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تعقد تلك الاجتماعات علي مدار يومين لاتخاذ قرار معدل الفائدة.
كما دعمت أسعار النفط أيضا بدء جولات المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين .
وعلى خلفية احتجاز إيران يوم الجمعة الماضية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البحرية الملكية ستواكب السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.
فيما تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء خطوط جديدة تؤمن صادرات النفط بعيداً عن مضيق هرمز صرح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي بالتخطيط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب 40% خلال عامين.
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