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القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الأفريقي الأول لتصدير الأدوية البيطرية إلي القارة الأفريقية أكتوبر القادم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:16 م
القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الأفريقي الأول لتصدير الأدوية البيطرية إلي القارة الأفريقية أكتوبر القادم
المؤتمر العربي الأفريقي الأول لتصدير الأدوية
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عقدت لجنة الأدوية والشركات بنقابة الأطباء البيطريين اجتماعا يوم لمناقشة تفعيل آليات تنفيذ مبادرة تصدير الأدوية البيطرية والأعلاف الي القارة الإفريقية وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا والتي تم التوقيع عليها أثناء رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى القمة الأفريقية في النيجر الشهر الماضي، وحرص مصر على زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية في كافة المجالات.

 

أعلن الإعلامي صبحي الحفناوى المتحدث باسم مبادرة تصدير الأدوية البيطرية عانه تم الاتفاق في اجتماع اليوم علي بدء الإعداد لتنظيم اكبر ملتقي عربي أفريقي في أكتوبر القادم بالقاهرة تحت شعار (مصر في قلب أفريقيا).

 

وأشار الي ان هذا الحدث الكبير يأتي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع أكثر من وزارة معنية بالإضافة إلي نقابة الأطباء البيطريين والغرفة التجارية المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومجموعة كبيرة  المنظمات العربية والإفريقية وأيضا مجموعة من الشركات العاملة في مجال تصنيع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف ومستلزمات المزارع والمستلزمات الطبية وذلك ضمن الاستعدادات المصرية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا في 2020.

 

ومن جانبه أكد الدكتور يوسف العبد رئيس لجنة الأدوية والشركات بنقابة الأطباء البيطريين ورئيس اللجنة المنظمة لمبادرة تصدير الأدوية البيطرية أن المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة في أكتوبر المقبل والذي سيحضره العديد من الوفود الأفريقية والعربية هو انعكاس لاهتمام كافة الأجهزة الحكومية في مصر وأفريقيا بزيادة التبادل التجاري وذلك استجابة لدعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 وسوف يكون المؤتمر نقطة انطلاق الشركات المصرية المنتجة للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف الي الأسواق الأفريقية وتعظيم الاقتصاد المصري من خلال التصدير الذي سيعود بنتائج إيجابية علي الناتج القومي المصري خلال الأعوام القادمة.

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