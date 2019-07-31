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التعليم العالي: 35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:14 م
التعليم العالي: 35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية
وزارة التعليم العالي - أرشيفية
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رضا سلامة
 
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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 35 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل. 


جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح  اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء  الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل.

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