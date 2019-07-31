إحدى خريجات البرنامج الرئاسي تتوجه بالشكر للرئيس السيسي (فيديو)

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أعربت خديجة رزقي إحدى خريجات الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، عن فخرها وامتنانها لتمثيل الشباب الإفريقي بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، موضحة أنها حصلت على الماجيستير في أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتعمل مطورة برامج بشركة حكومية لتشغيل الهواتف النقالة.



وأضافت "رزقي"، خلال كلمتها على هامش مشاركته بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنها حصلت على فرصة نادرة للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.



واعتبرت، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، برنامج جرئ، وتجربة مميزة لبناء الجيل القادم من القادة الإفريقية، وهو فرصة فريدة لها لتطوير مهاراتها، ويتيح الفرصة للتكاتف مع قادة من دول مختلفة لبناء إفريقيا التي نريدها.



وأثنت على الاحترافية ومحتوى التدريبات التي فاقت توقعاتها بالأكاديمية، معربة عن فخرها لتخرجها من هذه الاكاديمية، متوجهة بالشكر للرئيس السيسي على منحهم شرف زيارة مصر، ودعمهم للشباب وتمكينه.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

