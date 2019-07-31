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للإهمال والتقصير في العمل.. إيقاف رئيس مدينة مشتول السوق بالشرقية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:07 م
للإهمال والتقصير في العمل.. إيقاف رئيس مدينة مشتول السوق بالشرقية
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إسلام علي
 
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أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا بإيقاف كل من نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق والمشرفين الفنيين بالوحدة المحلية بكفر إبراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق عن العمل إحتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف نتيجة للإهمال والتقصير في العمل وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مبنى مقام بالمخالفة يقوم بإستكمال إعمال البناء.

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته المفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق تلاحظ له إستكمال اعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بكفر أبراش وقام بإستدعاء المسئولين وأصدر أوامره بإيقاف الأعمال ومراجعة الترخيص الممنوح للعقار ومصادرة الخلاطة والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف إلا ان نائب رئيس المركز ومشرفي الوحدة لم ينفذا التعليمات الصادرة من المحافظ بمصادرة الخلاطة وإيقاف أعمال البناء وتمكن صاحب المبنى المخالف من البناء.
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