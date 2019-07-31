للإهمال والتقصير في العمل.. إيقاف رئيس مدينة مشتول السوق بالشرقية

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا بإيقاف كل من نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق والمشرفين الفنيين بالوحدة المحلية بكفر إبراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق عن العمل إحتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف نتيجة للإهمال والتقصير في العمل وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مبنى مقام بالمخالفة يقوم بإستكمال إعمال البناء.



