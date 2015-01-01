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سريلانكا تمنح تأشيرات مجانية لمدة شهر لتعزيز السياحة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:05 م
سريلانكا تمنح تأشيرات مجانية لمدة شهر لتعزيز السياحة
صورة أرشيفية
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ترجمة منار طارق
 
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أعلنت سريلانكا اليوم الأربعاء، أنها ستمنح تأشيرة مجانية لمدة شهر واحد لدي وصول زوار من حوالي 50 دولة في أحدث محاولة لإحياء صناعة السياحة المربحة في الدولة التي تضررت بشدة من هجمات تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة 263 شخصًا.

وصرح وزير السياحة جون أمارتونغا إن السياح أو الزائرين لأغراض تجارية يمكنهم الحصول على تأشيرة مجانية لدي وصولهم أو التقدم عبر الإنترنت، مشيرا الي ان إن الحكومة تتوقع زيادة كبيرة في عدد السياح من هذه الخطوة. سيكون الإجراء ساري المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداءً من الخميس.

بسبب هذا الإجراء، قد تخسر الحكومة حوالي 4.3 مليار روبية (24 مليون دولار) من العائدات التي يمكن أن تجنيها من التأشيرات. حيث تتقاضى سريلانكا 35 دولارًا للحصول على تأشيرة سياحية لمدة شهر، أو 20 دولارًا لمواطني جنوب آسيا.

قد هاجم سبعة مفجرين انتحاريين من جماعة إسلامية محلية هي ناوهيد جاماث ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في 21 أبريل، مما أسفر عن مقتل 263 شخصًا، من بينهم 45 أجنبيًا معظمهم من الصين والهند والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقطع العديد من السياح عطلاتهم بينما ألغى آخرون حجوزاتهم، مما وجه ضربة شديدة لصناعة السياحة، ثالث أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد.

وقد أكد رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ أن سريلانكا أصبحت الآن آمنة للسياح وأن "الأمن عاد إلى طبيعته".

وأضاف الأربعاء إن جميع المتورطين في الهجوم المميت رهن الاحتجاز و"حتى أولئك الذين تربطهم علاقة طويلة الأمد بهم، على الرغم من عدم مشاركتهم في الهجوم، يتم استجوابهم أيضًا وتم اعتقال بعضهم، وإطلاق سراح بعضهم".
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