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43 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بسوهاج

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:03 م
43 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بسوهاج
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أبورية حسين
 
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خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مبلغ 43 مليون جنيه للعام الحالي 2019/2020 للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى منها مبلغ 21.3 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب تتضمن محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار إرتوازية ووحدات ترشيح طبيعى وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة في إطار حرص على زيادة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الشبكات.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 21.7 مليون للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي تشمل إحلال وتجديد محطات ووحدات رفع صرف صحى بمراكز طما طهطا وجهينة وسوهاج.

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