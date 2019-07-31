تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل أخر جلسات شهر يوليو
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:44 ص
نيفين سمير
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إستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مع إستمرار ضعف السيولة وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.
وخسر رأسمال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليار جنيه؛ ليصل التعاملات عند مستوى 9 .711 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية (إيجى إكس 30) بنسبة 33 .0 % ليبلغ مستوى 13320 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) بنسبة 25 .0% ليبلغ مستوى 521 نقطة ، شملت التراجعات مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 23 .0% من قيمته ليبلغ مستوى 1349 نقطة.
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