نبيل بفون: الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ستجرى يوم 15 سبتمبر

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، عن إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى داخل الجمهورية يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 9 أوت لتقديم الترشحات لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف بفون خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة بالعاصمة مساء الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لهذه الانتخابات في أجل أقصاه يوم الاربعاء 14 أوت المقبل، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا في أجل لا يتجاوز يوم السبت 31 أوت 2019.

وأفاد أيضا بأن الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق الانتخابي ستنطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 على الساعة صفر لتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 13 من الشهر نفسه على الساعة منتصف الليل، وتوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 14 سبتمبر ابتداء من الساعة صفر لتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

وتنطلق الحملة الانتخابية بالخارج، وفق بفون، يوم السبت 31 أوت على الساعة صفر وتنتهي يوم الاربعاء 11 سبتمبر على الساعة منتصف الليل، على أن يجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 13 و14 و15 سبتمبر. وتوافق فترة الصمت خارج الجمهورية يوم الخميس 12 سبتمبر ابتداء من الساعة صفر إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع.

ويتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الاثنين21 أكتوبر 2019. وتمتد الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

كما أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه في حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، على أن تتولى الهيئة، في هذه الحالة، ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.

وأشار بفون إلى أن الهيئة ستتولى الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز يوم الخميس 1 أوت المقبل.

كما قرر مجلس الهيئة، الإبقاء على موعد الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر 2019 للمقترعين داخل الجمهورية وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالنسبة للتونسيين بالخارج.

يذكر أن هيئة الانتخابات كانت قررت تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها إثر إعلان وفاة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية الحالي، في أجل أقصاه 90 يوم من تاريخ تولي رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، لمهامه.