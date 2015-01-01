دائرة تونس1: ترشح 50 قائمة للانتخابات التشريعية المقبلة

أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تونس1، صالح الرياحي، الثلاثاء، بأن الهيئة سجلت ترشح 50 قائمة للانتخابات التشريعية المقبلة بعد غلق باب قبول الترشحات الاثنين.

وأضاف الرياحي في تصريح ل"وات"، أن القائمات توزعت الى 25 حزبية و16 مستقلة و9 ائتلافية، مشيرا إلى أن بعض القائمات المستقلة يمكن تحويلها إلى ائتلافية في صورة وقوع تشابه في التسمية أو الرمز

ولفت إلى أن عملية البت في القائمات المترشحة لقبولها من عدمه انطلقت اليوم الثلاثاء لتتواصل الى حدود يوم 5 أوت، وسيتم تعليق القائمات النهائية يوم 6 أوت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس1.