استعادة ٢٨٦ فدان أراضي أملاك دولة بمدينة الوقف في قنا



واكد محافظ قنا على استمرار حملات الإزالة وفقا للبرنامج الزمني المُعد لها ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة المعنية من وحدات محلية وجهات ولاية والأجهزة الأمنية والرقابية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال استرداد أرضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حزم لأي شكل من اشكال التعديات والقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.







صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمدينة الوقف نجحت في استعادة مساحة ٢٨٦ فدان و٥٢٥ م٢ من اراضي املاك الدولة، وذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها الوحدة المحلية في سابع ايام الموجة ١٣، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية على تلك الأراضي.اوضح الهجان ان الحملة نجحت في ازالة ٣١ حالة تعدي على أراضي املاك الدولة منها حالتيّ تعدي بالزراعة على مساحة ٢٧٥ فدان ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و٢٥ حالة تعدي بالزراعة على مساحة ١٠ أفدنة ملك وزارة الآثار و٣ حالات تعدى بالزراعة على حرم نهر النيل بإجمالي مساحة ١ فدان كما نجحت الحملة في ازالة حالة تعدي بالمباني على مساحة ٥٢٥ م٢.