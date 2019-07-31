أحوال الطقس لليوم الأربعاء

تكون السماء اليوم الاربعاء، عامة قليلة السحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات وأثناء ظهور الخلايا الرعدية.

ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا بمنطقة سرات. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 36 و 41 درجة داخل البلاد وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي .

أما التوقعات الجوية ليوم الخميس غرة أوت 2019 فتشير إلى أن الطقس سيكون حارا وقليل السحب على كامل البلاد ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة.

والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

والبحر مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 40 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.