ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على اهلي بنغازي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:45 ص
في مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على اهلي بنغازي
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 فاز النادي الافريقي على اهلي بنغازي الليبي 2-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما امس الثلاثاء بحمام بورقيبة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وسجل اسكندر العبيدي واسامة الدراجي هدفي النادي الافريقي في الشوط الاول فيما ذلل الفريق الليبي الفارق في اواخر الشوط الثاني.
ويجري النادي الافريقي صباح اليوم اخر حصة تدريبية في تربص حمام بورقيبة قبل العودة الى العاصمة والركون للراحة لمدة يومين.
وكان ابناء المدرب الاسعد الدريدي فازوا يوم الاحد على نجم شباب مقرة الجزائري 3-0.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا