في مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على اهلي بنغازي

فاز النادي الافريقي على اهلي بنغازي الليبي 2-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما امس الثلاثاء بحمام بورقيبة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل اسكندر العبيدي واسامة الدراجي هدفي النادي الافريقي في الشوط الاول فيما ذلل الفريق الليبي الفارق في اواخر الشوط الثاني.

ويجري النادي الافريقي صباح اليوم اخر حصة تدريبية في تربص حمام بورقيبة قبل العودة الى العاصمة والركون للراحة لمدة يومين.

وكان ابناء المدرب الاسعد الدريدي فازوا يوم الاحد على نجم شباب مقرة الجزائري 3-0.