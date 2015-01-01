المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب: مصر عادت لقلب إفريقيا

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قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، إن الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب إحدى توصيات منتدى الشباب، وتستقبل 100 شاب إفريقي، وتخريج أول دفعة منها اليوم دليل على تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب.



وأضافت "راغب"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر عادت لقلب إفريقيا حتى من قبل أن يكون الرئيس السيسي، رئيسًا للاتحاد الإفريقي، ولابد أن يكون هناك تواصل فاعل على المستوى الإنساني مثلما هناك تواصل على المستوي الرسمي والسياسي، والحوار بين الشباب اهم عنصر فاعل.



وأوضحت، أن طلاب الأكاديمية درسوا اجندة إفريقيا 2060 باعتبارها عامل مشترك لهم جميعًا، إلى جانب دراسة أساليب المشاركة والحوار والتفاوض وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيره.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

