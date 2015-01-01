ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب: مصر عادت لقلب إفريقيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:46 ص
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب: مصر عادت لقلب إفريقيا
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، إن الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب إحدى توصيات منتدى الشباب، وتستقبل 100 شاب إفريقي، وتخريج أول دفعة منها اليوم دليل على تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب.

وأضافت "راغب"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر عادت لقلب إفريقيا حتى من قبل أن يكون الرئيس السيسي، رئيسًا للاتحاد الإفريقي، ولابد أن يكون هناك تواصل فاعل على المستوى الإنساني مثلما هناك تواصل على المستوي الرسمي والسياسي، والحوار بين الشباب اهم عنصر فاعل.

وأوضحت، أن طلاب الأكاديمية درسوا اجندة إفريقيا 2060 باعتبارها عامل مشترك لهم جميعًا، إلى جانب دراسة أساليب المشاركة والحوار والتفاوض وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيره.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
Advertisements
المزيد عن: شباب البرنامج الرئاسي المؤتمر الشباب المؤتمر السابع للشباب العاصمه الاداريه الجديده
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا