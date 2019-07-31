مؤشر بورصة دبي يصعد 0.10% بالتعاملات الصباحية
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:38 ص
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا 2.82 نقطة ليصل إلى مستوى 2914.58 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 85.7 مليون سهم محققة ما قيمته 98.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1368 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقر سهمان.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.38%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم اكتتاب القابضة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.77%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.92%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد بنسبة 1.67%.
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