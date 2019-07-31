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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:37 ص
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)
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رقية جمال
 
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 751 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 657 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 563 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5342 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.63 للبيع، 16.53 للشراء، واليورو 18.50 للبيع، و18.39 للشراء، والجنيه الإسترليني 20.45 للبيع، و20.30 للشراء، والين الياباني "100" 15.31 للبيع، و15.21 للشراء، والفرنك السويسري 16.77 للبيع، و16.66 للشراء.
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