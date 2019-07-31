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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:34 ص
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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