"شاكيري" يعود إلى ليفربول
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:25 ص
الفجر الرياضي
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عاد شيردان شاكيري جناح فريق ليفربول الإنجليزي للانتظام في التدريب استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على لقب الدرع الخيرية.
وقال شاكيري لموقع ليفربول الرسمي: ""أنا سعيد حقًا بالعودة أخيرًا فلقد تعرضت لإصابة في منتخب سويسرا لذلك كنت أعيد التأهيل في ميلوود بينما كان الفريق في أمريكا".
وأضاف شاكيري: "أنا سعيد حقًا بالعودة للبدء من جديد والعودة مع الفريق.. أشعر أنني بحالة جيدة حقًا ومستعد لمساعدة فريقي".
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