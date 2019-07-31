"شاكيري" يعود إلى ليفربول

عاد شيردان شاكيري جناح فريق ليفربول الإنجليزي للانتظام في التدريب استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على لقب الدرع الخيرية.









وقال شاكيري لموقع ليفربول الرسمي: ""أنا سعيد حقًا بالعودة أخيرًا فلقد تعرضت لإصابة في منتخب سويسرا لذلك كنت أعيد التأهيل في ميلوود بينما كان الفريق في أمريكا".









وأضاف شاكيري: "أنا سعيد حقًا بالعودة للبدء من جديد والعودة مع الفريق.. أشعر أنني بحالة جيدة حقًا ومستعد لمساعدة فريقي".







