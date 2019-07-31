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"شاكيري" يعود إلى ليفربول

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:25 ص
شاكيري يعود إلى ليفربول
شاكيري
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الفجر الرياضي
 
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عاد شيردان شاكيري جناح فريق ليفربول الإنجليزي للانتظام في التدريب استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على لقب الدرع الخيرية.


وقال شاكيري لموقع ليفربول الرسمي: ""أنا سعيد حقًا بالعودة أخيرًا فلقد تعرضت لإصابة في منتخب سويسرا لذلك كنت أعيد التأهيل في ميلوود بينما كان الفريق في أمريكا".


وأضاف شاكيري: "أنا سعيد حقًا بالعودة للبدء من جديد والعودة مع الفريق.. أشعر أنني بحالة جيدة حقًا ومستعد لمساعدة فريقي".


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