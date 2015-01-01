أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)





عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 7 جنيهات، والبصل 6 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، جنيهات، ورق العنب 20 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات، والبامية 25 جنيهًا.وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البطيخ 25 جنيها للكيلو، والتفاح 25 جنيهات، والخوخ 10 جنيهات، والموز 15 جنيهًا.