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سوسن بدر ضيفة إنجي علي في أسرار النجوم على "نجوم أف أم".. غدًا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:29 ص
سوسن بدر ضيفة إنجي علي في أسرار النجوم على نجوم أف أم.. غدًا
سوسن بدر ضيفة إنجي علي
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الفجر الفني
 
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تستضيف الإعلامية إنجي علي، غدًا الخميس 1 أغسطس، الفنانة الكبيرة سوسن بدر، على محطة راديو وتلفزيون نجوم FM 100.6 فى برنامج "أسرار النجوم".

 

وتتحدث سوسن بدر عن مشوارها الفنى الكبير؛ العامر بتاريخ كبير وكان أبرز أعمالها الأخيرة مسلسل "أبو العروسة" مع سيد رجب ومدحت صالح وأخر أعمالها في رمضان كان مسلسل "زى الشمس" بطولة النجمة دينا الشربينى، وريهام عبدالغفور، وهو المسلسل الحاصل على أعلى نسبة مشاهدة في سباق مسلسلات رمضان الماضي.

 

 يذاع البرنامج الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً على الهواء بمحطة وراديو نجوم FM.

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