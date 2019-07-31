شادي سكرية في حفل خاص بسوريا (صور)

أحيا النجم شادي سكرّية، حفلا ناجحا في سوريا، تحديدا داخل معم بلازا تكللت بالنجاح حضره المئات من عشاق الطرب والفن الجميل.

على المسرح قّدم سكرّية الأغاني الطربية منها ترغليّ لسلطان الطرب أغان شعبية لبنانية منها توقي تنرقص يا صبية وسيف الأعداء ويا با لاه وعندك بحرية وغيرها، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي رقص ودبك على الأجواء الرائعة.

الى جانب ذلك يستعد شادي لطرح أغنية خاصة بالإضافة لعدد من الحفلات قريبًا.