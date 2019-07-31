"الشهابي": نموذج محاكاة الدولة بمؤتمر الشباب تجربة رائعة (فيديو)
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:21 ص
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قال إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نموذج محاكاة الدولة الذي تضمنته فاعليات المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة كانت تجربة رائعة وشاملة من مختلف التوجهات.
وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا تقدمنا بالكثير من المقترحات في مختلف المجالات للرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب.
وشدد، على أن الدولة المصرية تخوض تجربة هامة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ونجحت فيه.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا تقدمنا بالكثير من المقترحات في مختلف المجالات للرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب.
وشدد، على أن الدولة المصرية تخوض تجربة هامة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ونجحت فيه.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
Advertisements
- "العاصمة الإدارية".. أغنية افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب (فيديو)
- "بطل كل يوم".. فيلم تسجيلي بمؤتمر العاصمة الإدارية يستعرض قصص نجاح الشباب (فيديو)
- يقيًنا أن الحوار أهم السبل لغد أفضل.. السيسي يعلن بدء فعاليات مؤتمر الشباب (صور)
- عاجل.. انطلاق جلسة "محاكاة نموذج الدولة المصرية" بحضور السيسي
- مؤتمر الشباب يعرض فيلمًا عن عملية الإصلاح الاقتصادي
- المواطن أولا.. تفاصيل جلسة محاكاة الدولة المصرية بمشاركة "السيسي"
- تعليق السيسي على ظاهرة عدم طلاء المباني
- انتهاء فعاليات الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب
- "بنفكر لبكرة": نموذج المحاكاة يجسد قدرة الدولة على دمج الشباب
- "الرئاسة": المؤتمر الوطني يتيح للشباب الإعداد الجيد بأسلوب علمي (فيديو)