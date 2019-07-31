حفل ختام فاعليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس



واوضح ان جامعة عين شمس نسجت استراتيجيتها فى التعامل مع الأطفال وتعليمهم وذلك على المحاور الاتية: الطاقة، المياه ،الصحة، التنوع البيئى، الفنون، علم المصريات.



وأضاف قائلا انه قد ثبت لنا خلال ثلاث مراحل كامله بكل مرحلة أربعة دفعات ان الطفل المصرى به من الإمكانيات والطاقات الإبداعية وحبه لوطنه الكثير والكثير وانه قادر على تعلم الأشياء واستيعابها لأنه ورقة فى شجرة جذورها تمتد فى أرض الحضارة لأكثر من سبعة آلاف سنه.



واختتم حديثه معربا عن سعادته واطمئنانه علي مستقبل مصرنا الحبيبة لأنكم من تصنعون المستقبل فالحاضر لأولياء اموركم اما المستقبل فهو لكم.





أقام مركز دعم الابتكار وتطوير المشروعات بجامعة عين شمس حفل ختام فعاليات جامعة الطفل بحضور الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شريف قطب مدير المركز، حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج ولفيف من اعضاء هيئة التدريس واولياء الامور.اكد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس في رسالة فيديو لأطفال جامعة الطفل: ان الجامعة قد سعت لأن يتفاعل الاطفال مع الجامعة لما يمكن ان يفيدهم ويغير فكرهم، ويساعدهم في تحديد مسارهم في سن صغيرة، بشكل اقرب الي التفكير العلمي الممنهج، موضحا انه قد حدث تفاعل علي اعلي مستوي بين الاطفال واعضاء هيئة التدريس خلال فترة تواجدهم بالجامعة.وفي كلمته اشار نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان جامعة الطفل انطلقت من أكاديمية البحث العلمى عام ٢٠١٥ واستمرت حتى الآن، موضحا ان جامعة عين شمس قد قامت بتبنى المشروع، فتطبع بروح الجامعة المليئة بالتاريخ والحكمة والمعرفة، واستطاعت تعليم الأطفال بأسلوب ثقافى وابداعى فى مختلف المجالات وذلك لبناء شخصية الطفل المصرى فى العلوم والهندسة والصحة والتاريخ والوطن والإبداع.