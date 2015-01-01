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زلزال قوي يضرب جزيرة كريت اليونانية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:26 ص
زلزال قوي يضرب جزيرة كريت اليونانية
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ترجمة منار طارق
 
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أوضحت السلطات اليونانية إن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة ضرب جزيرة كريت الجنوبية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال معهد أثينا للديناميكا الأرضية إن الزلزال وقع في الساعة 7:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0440 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء على بعد حوالي 23 كم غرب عاصمة جزيرة إيراكليون.

وذكر رجال الإطفاء والمسؤولون في جزيرة كريت إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

الزلازل القوية شائعة في اليونان التي تقع في واحدة من أكثر المناطق نشاطا في العالم، لكن نادرا ما تقع أضرار جسيمة أو إصابات.
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