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"عمارة": مؤتمرات الشباب ساهمت في بناء جسور الثقة مع الدولة المصرية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:21 ص
عمارة: مؤتمرات الشباب ساهمت في بناء جسور الثقة مع الدولة المصرية
محمد عمارة
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رقية جمال
 
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قال الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا بحملة بنفكر لبكر، إن نواة انعقاد المؤتمر الوطني للشباب ظهرت في نوفمبر 2016 انعكاس لإرادة الدولة على الاهتمام بالشباب وإصرار القيادة السياسية على إدخال الشباب في منظومة الإدارة.

وأضاف "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن مؤتمرات الشباب ساهمت في بناء جسور ثقة بين الشباب والدولة المصرية.

وتابع، أن دورية انعقاد المؤتمر الوطني للشباب أهم أسباب نجاحه، مشيرًا إلى أن القدرة على التنظيم واحتواء الرأي والرأي الآخر، أحد عوامل نجاح المؤتمر ورسالة تسويقية للعالم أجمع، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جدًا، والرئيس السيسي أكد أن الشعب المصري هو البطل الذي تحمل نتائج الاصلاح الاقتصادي.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

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المزيد عن: شباب البرنامج الرئاسي المؤتمر السابع للشباب العاصمه الاداريه الجديده
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