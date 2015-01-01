جوزيف عطية يحصد نجاح "غزالة" ويتصدر أنغامي (صورة)

بعد أيام قليلة على إصدار النجم جوزيف عطية، لأغنية "غزالة" على جميع المنصات الرقمية تخطت المليوني مشاهدة واستماع، "غزالة" لاقت استحسان الجمهور العربي فحصدت المراكز الأولى في جميع الدول العربية على أنغامي بعد أقل من 24 ساعة على صدورها.

يذكر أن الأغنية من كلمات محمد درويش، ألحان رامي شلهوب، أما التوزيع فكان لمحمد جبر (emdee).

من جهة أخرى أحيا جوزيف عطية سلسلة من المهرجانات او الحفلات الناجحة بين لبنان، الأردن و سوريا.

كما يستعد لإحياء مهرجان حلب يوم الثامن من أغسطس ومهرجان مرمريتا يوم التاسع من نفس الشهر، يتوجه بعدها إلى الأردن لإحياء سلسلة حفلات.