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ليفربول يصارع ليون في آخر ودية استعدادا للدوري الإنجليزي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:10 ص
ليفربول يصارع ليون في آخر ودية استعدادا للدوري الإنجليزي
ليفربول
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الفجر الرياضي
 
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يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أولمبيك ليون الفرنسي وديًا في السابعة مساء اليوم في مدينة جنيف السويسرية استعدادًا لانطلاق مباريات الدوري الإنجليزي

 

وانضم محمد صلاح نجم ليفربول إلى التدريبات أمس الثلاثاء، عقب انتهاء فترة العطلة الصيفية تمهيدًا لمشاركته لعدة دقائق أمام ليون مع الثنائي البرازيلي أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو

 

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر سيتى يوم الأحد المقبل في بطولة الدرع الخيرية خاصة أن مباراة اليوم أمام ليون تعد البروفة الأخيرة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

 

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