صحف اليوم تبرز افتتاح الرئيس للمؤتمر الوطني السابع للشباب

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، واهتمت بعدد من قضايا الشأن المحلي ومنها المرحلة الثانية للقبول بالجامعات وكذا الخدمات المقدمة لبعثة حجاج القرعة.





ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح أمس المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 شاب.





وأضافت أن الرئيس أكد أن مؤتمرات الشباب تعطي شحنة عظيمة من الأمل والإيجابية وكرر الرئيس توجيه التحية إلي الشعب المصري تقديرا وعرفانا واعتزازا بكل ما حققه الشعب من إنجازات طوال السنوات الخمس الماضية في مسيرته لصنع مستقبل أفضل لأولادنا، قائلا "كل التقدير لشعب بلادى".





واعتبر الرئيس السيسي المؤتمر، منصة ضرورية لإرساء حوار بناء وجاد وخاطب الشباب بالقول شباب مصر شباب بلادي من أرض عاصمتنا الجديدة وإيمانا بالحلم الذي لا نحيد عن تحقيقه الحلم بمستقبل واعد لوطننا يليق بشعبه الكريم ويقينا بأن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق وثقة بشباب امتنا المتحمس لبناء الوطن افتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة سعيا نحو حوار بناء وجاد نستخلص منه النتائج والتوصيات ونعمل بكل الإخلاص والتجرد من اجل تحقيقها وبكم يا شباب مصر يا شباب بلادي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.





وأشارت الصحيفة إلي أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت عروضا فنية وأفلاما تسجيلية كذلك تم استعراض المحطات البارزة في حياة عدد من النماذج المصرية المضيئة الناجحة ونظم خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة جلستي نموذج محاكاة الدولة المصرية أمس ناقشوا خلالهما قضايا وطنية تشغل بال الجماهير مثل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وموازنة الدولة كذلك الإصلاحات الادارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي كالتحول الرقمي والتسويق الحكومي وتطرقت الجلستان إلي المشروعات القومية المنفذة وانعكاساتها علي الاقتصاد وحياة المواطن.





وأشارت إلي أن الشباب المصري قام بمحاكاة دور السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة إجراءات الدولة لحماية المواطنين الأكثر احتياجا في الريف والحضر والتخفيف عن كاهلهم ومنها مبادرة حياة كريمة التي يشهد المؤتمر انطلاق فعالياتها اليوم الأربعاء وقدم الشباب أفكارهم ورؤاهم حول موقف مصر تجاه الملفات الإقليمية والدولية.





وأوضحت "الأهرام" أنه من المقرر أن يشهد اليوم حفل تخرج الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي والتي تضم 100 شاب وشابة من 29 دولة افريقية بالإضافة إلي جلسة أسأل الرئيس التي تمثل تقليدا هو الأهم خلال مؤتمرات الشباب حيث يتواصل خلالها الرئيس السيسي مع أبناء مصر ويرد علي تساؤلاتهم حول مختلف القضايا بينما تشهد الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم عدد من الشباب وعرض التوصيات النهائية للمؤتمر .





وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات الحكومية كشفت عن وجود فرص للقبول بالكليات لطلاب العلمي حتي 59% بينما تقل الفرص المتاحة أمام طلاب الأدبي للحاصلين علي 68% وتحسم الحدود النهائية رغبات الطلاب التي يتم تسجيلها علي موقع التنسيق الإلكتروني بدءا من اليوم حتي منتصف الأسبوع المقبل.





وأوضحت الصحيفة أن فرص الطلاب الحاصلين علي مجاميع أقل من ذلك تنحصر في المعاهد العليا الخاصة والمعاهد الفنية المتوسطة بالاضافة إلي نحو 30 ألف مكان في كليات القدرات الخاصة ومنها التربية الرياضية والتربية الفنية وشعب الفنون والإرشاد السياحي بالتربية النوعية إضافة إلي بعض شعب كليات التربية التي يخضع القبول بها للتوزيع الإقليمي مثل شعب تربية ابتدائي وتعليم أساسي والتربية النوعية.





وتحت عنوان "مدبولي: مصر قطعت شوطا طويلا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم وضع الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بهذا المجال بالاتساق مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات الدولية.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح أعمال ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري .





وقال رئيس الوزراء إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، موضحا أهمية تقييم تلك المخاطر نظرا للحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التي يتم غسلها وتمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي العالمى.





وأوضح أن أولي خطوات محاربة الإرهاب هي تجفيف منابعه من خلال قطع الدعم عن الجماعات والمنظمات الإرهابية من خلال منع وصول الأموال لها وهنا تتجلي أهمية دراسة مخاطر تمويل الإرهاب علي نحو يمكن الدول من محاربة هذه الظاهرة علي أساس مدروس ومحدد.





من جانبه، أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج إلي جهد دءوب علي المستويين الإقليمي والدولي .





وتحت عنوان "1140 جنيها زيادة في الدعم الغذائي للأسرة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التخطيط أكدت أن قيمة الدعم الغذائي المقدم من الحكومة ارتفعت لتصل إلي ألفي جنيه للأسرة سنويا خلال العام الماضي، مقارنة بـ860 جنيها خلال 2015 بزيادة بلغت 1140 جنيها.





وأوضحت أن 10 % من المواطنين الأكثر فقرا يحصلون علي 28.2 % من مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، بينما تذهب 70 % من هذه المخصصات إلي 40 % من المواطنين.





وأشارت الصحيفة إلي أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي أمس لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر للعام المالي 2017/2018 بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وأكد اللواء خيرت بركات أن متوسط أن متوسط الإنفاق للأسرة ارتفع ليصل إلي 51.4 ألف جنيه خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 36.7 ألف جنيه خلال عام 2015/2016.





وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الأوقاف أكدت إنفاق أكثر من مليار جنيه العام المالي الماضي علي عمارة بيوت الله "عز وجل" في أعمال إحلال وتجديد وصيانة وتكاليف مياه وكهرباء، وأضافت الصحيفة أن "الأوقاف" ردت علي شائعة اتهامها بإجبار المصلين علي دفع فواتير المياه والكهرباء، قائلا "لم ولن نطلب من أحد دفع فواتير مياه وكهرباء".





أما صحيفة "الجمهورية" فذكرت أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تمكنت من تسوية ديون تبلغ 220 مليون جنيه لترتفع المديونيات المسددة خلال عام فقط إلي مليار و800 ألف جنيه من مواردها الذاتية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لفك الاشتباكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية لتخفيف الأعباء ودعم خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.





وأشارت الصحيفة إلي أن وزير الكهرباء والطاقة استعرض مع قيادات الطاقة المتجددة أمس إجراءات تحسين الأمور المالية للهيئة من خلال فك الاشتباكات المالية المتراكمة من حوالي 30 عاما.





من ناحية أخرى، ذكرت "الجمهورية" أن اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أكد قرب جميع فنادق حجاج القرعة في مكة المكرمة من الحرم، والتي تم التعاقد عليها بعد استطلاع آراء حجاج الموسم الماضى.





ونقلت الصحيفة عن اللواء عمرو لطفي قوله إن هناك فنادق محدودة تبعد 1100 متر عن الحرم، تم تخصيص حافلات لها علي مدار 24 ساعة من هناك لنقل الحجاج من وإلي الحرم الشريف وبعد الحصول علي التصاريح اللازمة من قبل السلطات السعودية.



