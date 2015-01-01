لاسارتي يرفض رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:04 ص
علي نبوي
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يتمسك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي ببقاء أحمد الشيخ ضمن صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.
ويرفض الجهاز الفني للأهلي رحيل الشيخ في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تلقيه العديد من العروض في الفترة الأخيرة.
ويرى لاسارتي أن الشيخ سيكون له دور مع الأهلي في الموسم المقبل، ولهذا السبب رفض رحيله عقب نهاية الموسم.
ونجح الأهلي في التتوج بطلًا للدوري المصري للمرة الـ٤١ في تاريخه.
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