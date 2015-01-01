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بعد هنا الزاهد.. نصائح أسماء التميمي للفتيات للحفاظ على جمالهن السبت المقبل

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:58 ص
بعد هنا الزاهد.. نصائح أسماء التميمي للفتيات للحفاظ على جمالهن السبت المقبل
هنا الزاهد أسماء التميمي
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تحل خبيرة التجميل السعودية أسماء التميمي، السبت المقبل، ضيفة على إذاعة "الشرق الأوسط"، في تمام السادسة مساءً.

 

وتتحدث أسماء التميمي خلال الحوار عن أهم خطوط الموضة في صيف 2019 وطرق الحفاظ على البشرة ونضارتها خلال فترة الصيف شديد الحرارة، كما تقدم "التميمي" نصائحها للفتيات للحفاظ على جمالهن وكيفية اختيار مساحيق الجمال المميزة ومتابعة أحدث خطوط المكياج العالمية.

 

يذكر أن السعودية أسماء التميمي تعاونت من قبل مع النجمة هنا الزاهد في عدة أعمال خلال خضوعها لجلسات تصوير لصالح مجلات عربية بالقاهرة.

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