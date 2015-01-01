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موقع عبري: تركيا تساعد إيران في بيع النفط بأسعار مخفضة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:55 ص
موقع عبري: تركيا تساعد إيران في بيع النفط بأسعار مخفضة
إيران
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وكالات
 
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زعم تقرير عبري، الثلاثاء، إن لبنان محاصر في الشرق الأوسط الإيراني، مثل كل المنطقة، تعد أرض الأرز بمثابة ساحة لإظهار قوة إيران وتقوية أصدقائها.

 

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن لبنان في حالة أزمة وتوتر شديد، ويتضح ذلك في الجوانب السياسية والاقتصادية، متسائلًا: "هل يمكن فهم هذا التوتر بمعزل عن التطورات الإقليمية، وخاصة بمعزل عن نشاط إيران؟ في الحقيقة، لا.

 

وأشار إلى أن لبنان يمثل ساحة لإظهار قوة إيران، وتحصين قوتها في المنطقة وتعزيز مواقف حلفائها، هذا ضروري لإيران استعدادا لمواجهة مستقبلية أو لتحسين المواقف تجاه المفاوضات، موضحًا أن يعمل أيضًا كمحطة لتعزيز المصالح الإيرانية وبيع النفط الإيراني، وتركيا أيضًا طرف في الأمر: النفط الإيراني يتراكم في بغداد ثم يباع عبر تركيا بأسعار منخفضة.

 

وتابع أن من المستحيل تجاهل اهتمامات المجموعات المحلية، وأنها نابعة من حقيقة أن تصرفاتهم ومستقبلهم في أرض الأرز مرتبط باللعبة الإقليمية الكبرى في الشرق الأوسط.

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