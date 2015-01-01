يوفنتوس يفسد صفقة ريال مدريد

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي طرفًا قويًا على التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو"الإيطالي عن أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي طلب ضم إريكسن لصفوف فريقه قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضح الموقع أن كريستيان إريكسن يبدو خيارًا جيدًا بالنسبة للمدرب ماوريسيو ساري خاصةً أنه كان مطلعاً على أدائه عندما كان يتولى تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي في الموسم الماضي.