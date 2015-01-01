اليوم.. ختام المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس

يختتم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أعماله تحت شعار (ابدع انطلق) بالعاصمة الإدارية الجديدة.





يأتي ذلك بحضور 1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية.



