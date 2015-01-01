إصابة 7 أشخاص جراء انقلاب شاحنة في جدة

Advertisements

تعرض 7 أشخاص الثلاثاء، إلى أصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة وذلك في حادث انقلاب شاحنة على طريق الحرمين مقابل الياسمين مول بمحافظة جدة.



وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد قائلا: أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه ٧ إصابات.



وقال أبو زيد: إنه: “فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد الشهري، إلى موقع الحادث، حيث وُجد ٧ إصابات: 2 اصابتان حالاتهم خطيرة، وثلاثة اصابات متوسطة، واصابتين تم إسعافها بالموقع”.



وتابع أبوزيد: “قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى أقرب منشأة صحية بمحافظة جدة”.