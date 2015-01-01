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مساعد الرئيس يصل نواكشوط للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:29 ص
مساعد الرئيس يصل نواكشوط للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني
أرشيفية
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أ ش أ
 
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وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والوفد المرافق له إلى نواكشوط، فجر اليوم الأربعاء، في زيارة لموريتانيا يشارك خلالها حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال مصدر رسمي موريتاني، إن الفريق أول صبحي سيترأس الوفد المصري ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المقرر أن تقام يوم غد الخميس.

وكان في استقبال صبحي بمطار نواكشوط الدولي ، وفد موريتاني رفيع المستوى والسفير أحمد سلامة سفير مصر لدى موريتانيا والقتصل المصري المستشار عمرو كريم والمستشار الثقافي الدكتور نشأت ضيف.

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المزيد عن: نواكشوط رئيس الجمهورية حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الفريق أول صدقي صبحي
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