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عزلة جاريث بيل تتواصل في ريال مدريد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:54 ص
عزلة جاريث بيل تتواصل في ريال مدريد
جاريث بيل
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد تدرب اليوم بمفرده في مدريد، بعد استبعاده من بعثة الريال المغادرة إلى ألمانيا، مما يقرب اللاعب من مغادرة النادي الملكي.

وسبق أن أعلن ريال مدريد أن بيل لم يتدرب مع المجموعة الرئيسية للاعبين، أمس الإثنين، وبدلاً من ذلك قام بالعمل مع زميله المصاب لوكا يوفيتش.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استبعد بيل من قائمة تضم 24 لاعبًا للمشاركة في كأس أودي بمدينة ميونخ استعدادًا للموسم الجديد، رغم أن النجم الويلزي غير مصاب.

وكان زين الدين زيدان أعلن خروج "بيل" من حساباته في الموسم الكروي الجديد.

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