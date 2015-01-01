الإسماعيلي يخوض وديتين قبل مباراة أهلي بنغازي بالبطولة العربية
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:47 ص
الفجر الرياضي
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اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على خوض مباراتين وديتين الأولى ستقام أمام بورفؤاد يوم 4 أغسطس المقبل على ستاد الإسماعيلية ، فيما ستكون الثانية ضد فريق النجوم السعودى يوم 9 من ذات الشهر المذكور بنفس الملعب.
ويستعد الفريق لمواجهة منافسه أهلى بنغازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل بالإسماعيلية ، لحساب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
الجدير بالذكر أن الدراويش قد انهى منافسات الدورى المحلى هذا الموسم فى المركز السابع
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