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برشلونة يقترب من حسم صفقة بديل ألبا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:45 ص
برشلونة يقترب من حسم صفقة بديل ألبا
جونيور فيربو
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الفجر الرياضي
 
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يقترب جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس من إرتداء قميص نادي برشلونة وذلك بدايةً من الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن عملية انتقال فيربو إلى برشلونة سوف يدخل "ميراندا" في الصفقة، لأن ريال بيتيس يراه خيار جيد لكن البارسا يريد ضمان عدد من الدقائق للاعب لمواصلة تطوره.

بينما كانت صحيفة "آس" الإسبانية قد أكدت أن مسألة ضم جونيور ليست سهلة بل معقدة نوعاً ما، بسبب قيمة الصفقة فمسؤولو بيتيس يُريدون مبلغاً يصل إلى 20 مليون.

ووقع اختيار مسؤولي برشلونة على فيربو "22 عاماً" من أجل تدعيم الجبهة اليُسرى حيثُ يريد فالفيردي بديلاً ومنافساً مميزاً لجوردي ألبا على هذا المركز.

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