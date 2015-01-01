عاجل.. "الزراعة" تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن أسعار لحوم الأضاحي قبل العيد
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:49 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تطرح لحوم الأضاحي بأسعار أقل من العام الماضي بنسبة 10%، وهذا يعود إلى وجود وفرة في اللحوم المعروضة.
وأضاف "القرش"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه لا يمكن القول بوجود تراجع في الطلب على لحوم الأضاحي هذا العام.
ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الوفرة في المعروض سببها وجود وفرة في تربية المواشي لدى صغار المربين، بالإضافة لإحياء مشروع البتلو، وهناك انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم، لافتا إلى أنها تبدأ من 42 جنيها للحوم الجاموس، و52 جنيها للحوم الأبقار، و65 جنيها للحوم الضأن.
وأضاف "القرش"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه لا يمكن القول بوجود تراجع في الطلب على لحوم الأضاحي هذا العام.
ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الوفرة في المعروض سببها وجود وفرة في تربية المواشي لدى صغار المربين، بالإضافة لإحياء مشروع البتلو، وهناك انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم، لافتا إلى أنها تبدأ من 42 جنيها للحوم الجاموس، و52 جنيها للحوم الأبقار، و65 جنيها للحوم الضأن.
Advertisements
- مع اقتراب عيد الأضحى: جنون في أسعار اللحوم.. والمواطنون: "ما باليد حيلة"
- الزراعة تفاوض "المركزي" لتوفير 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع البتلو
- "الزراعة": مشروع البتلو سيساهم في خفض أسعار اللحوم وتقليل الفجوة الاستيرادية
- "شعبة القصابين": السعر الحالي للحوم طبيعي وعادل.. وهذا سبب الغلاء
- "الزراعة": مشروع إحياء البتلو أصبح يدر 5 أضعاف كمية اللحوم المنتجة بالسابق
- "متحدث الزراعة" يكشف أسعار لحوم العيد بعد انخفاضها عن العام الماضي
- "الزراعة" تكشف حقيقة تراجع الطلب على الأضاحي