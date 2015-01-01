ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم مروع على صحراوي الإسماعيلية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:39 ص
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم مروع على صحراوي الإسماعيلية
حادث مروع - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
هشام إسماعيل
 
Advertisements
أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم بين اتوبيس رحلات وسيارة ميكروباص علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي امام الاستثمار دائرة مركز أبوصوير.

كان اللواء جمال غزالي مدير امن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العقيد وائل جمعة نائب مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم اتوبيس رحلات رقم 153 " مع سيارة رقم 128 ميكروباص علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي امام الاستثمار دائرة المركز، مما اسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد.
وعلي الفور تم نقل المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة ومستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا