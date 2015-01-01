إصابة 13 شخصا في حادث تصادم مروع على صحراوي الإسماعيلية

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أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم بين اتوبيس رحلات وسيارة ميكروباص علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي امام الاستثمار دائرة مركز أبوصوير.



كان اللواء جمال غزالي مدير امن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العقيد وائل جمعة نائب مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم اتوبيس رحلات رقم 153 " مع سيارة رقم 128 ميكروباص علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي امام الاستثمار دائرة المركز، مما اسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلي الفور تم نقل المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة ومستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

