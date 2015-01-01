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علي الإدريسي: "مفيش إصلاح اقتصادي بدون تكلفة"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:34 ص
علي الإدريسي: مفيش إصلاح اقتصادي بدون تكلفة
علي الإدريسي
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نعيم يوسف
 
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قال علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد بمنتهى الشفافية خلال كلمته المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية على كواليس الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أنه "مفيش إصلاح اقتصادي بدون تكلفة".

وأضاف "الإدريسي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن وتيرة الإصلاح كانت سريعة، وهذا أدى إلى نتائج إيجابية سريعة، ومنها تعديل التصنيف الائتماني.

ولفت نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن هناك تأكيد مهم من الرئيس على تمكين الشباب، لأن الشباب منذ فترة لديه فكرة بشأن كونه بعيدا عن التمكين السياسي.
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