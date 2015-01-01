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مفاجأة سارة.. تعرف على موعد عرض مسلسل "زهرة الثالوث"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:21 ص
مفاجأة سارة.. تعرف على موعد عرض مسلسل زهرة الثالوث
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يارا أحمد
 
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يعود المسلسل التركي "زهرة الثالوث" للعرض مرة أخرى يوم ٢٠ من شهر سبتمبر المقبل وذلك بعد انتهاء الجزء الأول من عرضه والذي تم ١٢ حلقة، وتابعه عدد كبير من الجمهور.


"زهرة الثالوث" تدور أحداثه حول إطار عمل درامى، رومانسي تركى عرض الجزء الأول منه فى 15 مارس 2019 على قناة atv و أبطال المسلسل أبرو شاهين ، جولشن سنترجي أوغلو ، سرحات توتوملوير ، أويا اونوستاسى ، أحمد تانسو تاشانلار ، ،جولشن خاطخان ، أليا أركوك ، جاهد جوك ،و ماجد سونكان ، وتأليف ايدا تازجان و فهرية شاهين ، وإخراج جيم كارجى و بنال طايري و أكين أكيناوزو.


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