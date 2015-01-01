ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

علاء عبد العال يستعد لخوض دورة تدريبية بأمريكا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:16 ص
علاء عبد العال يستعد لخوض دورة تدريبية بأمريكا
علاء عبد العال
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements
يستعد علاء عبد العال المدير الفني السابق لأندية الداخلية وإنبي والشرقية، للسفر إلى أمريكا لخوض دورة تدريبية، أول أغسطس المقبل.

وتضم الدورة التدريبية أحد أكبر المحاضرين الأسبان ، والتي سوف تستمر لمدة أسبوع.

وتوجه علاء عبد العال عبر "الفجر الرياضي" بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي كان له دور كبير في خوضه هذه الدورة.

جدير بالذكر ان علاء عبد العال رحل عن صفوف الداخلية بنهاية الموسم الأخير، بعد ما قدم موسما جيد ولكن سوء التوفيق لم يمهل الفريق الشرطي ليهبط لدوري الدرجة الثانية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا