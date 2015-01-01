مدير مستشفيات قصر العيني عن قوائم الانتظار: "اللي بيجي أول بأول"
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:18 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الغرفة المركزية لقوائم الانتظار لديها السعة الاستيعابية لكل المستشفيات المشاركة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتقوم بتوزيع المرضى على حسب هذه السعة.
وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هذا النظام بدأ تنفيذه منذ سبعة أشهر في كل المحافظات، وأسفر عن تقليل وقت الانتظار الذي يضطر المريض انتظاره.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفيات قصر العيني، أنه في بعض الأمراض لم يعد هناك قوائم انتظار، و"اللي بيجي أول بأول".
وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هذا النظام بدأ تنفيذه منذ سبعة أشهر في كل المحافظات، وأسفر عن تقليل وقت الانتظار الذي يضطر المريض انتظاره.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفيات قصر العيني، أنه في بعض الأمراض لم يعد هناك قوائم انتظار، و"اللي بيجي أول بأول".
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