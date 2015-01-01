تامر عاشور يلبي طلب معجب.. ويلمح إلى العسيلي: "معاك واسطة يعني" (فيديو)
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:00 ص
يارا أحمد
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لبي الفنان تامر عاشور، طلب أحد معجبيه بالصعود إلى المسرح وإلتقاط صورة تذكارية معه خلال حفلته بالمسرح الروماني منذ أيام.
وبعد احتضانه للمعجب والتصوير وإلتقاط صورة معه مازحه قائلًا: "معاك واسطة يعني"، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتداول الأمر ويعلق عليه: "قصف جبهة العسيلي" وذلك بعد الفيديو المتداول للأخير لرفضه للتصوير مع معجب وتعنيفه قائلًا "معاك واسطة يعني".
وقام تامر عاشور، مؤخرًا بطرح ألبومه الأخير "أيام" والذي أطلق اسمه علي اسم ابنته وضم عددًا كبيرًا من الأغاني، فيما حققت أغنية "قولوله سماح" نجاحًا كبيرًا.
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