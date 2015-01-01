أستاذ تمويل: الدعم يسمح بوجود الفساد والإهانة وعدم الكرامة (فيديو)









وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب تقديم الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، وهذا لفترة مؤقتة، ثم بعد ذلك يجب إتاحة وظائف بدلا من تقديم الدعم.



وتابع، أن الحكومات السابقة كانت فاشلة لأنهم كانوا يدعمون تقديم الخدمات الحكومية، ويجب أن يتوقف هذا ويتم العمل بطريقة اقتصادية سليمة، موضحا أن وزارة التضامن تتولى منح الدعم النقدي لمن يستحق.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه لا يوجد تقدم الدعم للشعب طوال تاريخها، ولكنه يكون لفترة مؤقتة، لافتا إلى أن الدعم يسمح بوجود الفساد والإهانة وعدم الكرامة.