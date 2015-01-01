نداء شرارة لـ"الفجر الفني": "حبيتك بالتلاتة وسهرانة أنا" لهما معزة خاصة عند الجمهور المصري





أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها لإحيائها حفلًا غنائيًا ضمن حفلات مهرجان "جرش" لافنة إلى أنها كانت مواكبة لحفل النجم محمد منير أيضا ضمن المهرجان، وهذا ما يزيد من شعورها بالفخر.





وأضافت نداء، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن مشاركتها للمرة الثانية في هذا المهرجان في بلدها "الأردن" شرف لها وتعد زيادة للمسئولية الملقاة على عاتقها بعد تجديد إدارة المهرجان الثقة بها.





وأشارت نداء، إلى أنها قامت بغناء ـغنية للهضبة عمرو دياب خلال الحفل، مؤكدة أنها تحبه كثيرًا بالاضافة الي غنائها "سهرانة أنا وحبيتك بالتلاتة"، مشيرة لحب الجمهور المصري لهاتين الأغنيتين، بالاضافة الي عدد كبير من أغانيها خلال الحفل.





من ناحية اخري تستعد لإحياء اولي حفلاتها في مصر بساقية الصاوي وذلك يوم ١٥ من شهر أغسطس المقبل.



