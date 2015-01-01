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إحدى كوادر البرنامج الرئاسي تكشف الرسالة وراء إقامة مؤتمر الشباب بالعاصمة الجديدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:41 ص
إحدى كوادر البرنامج الرئاسي تكشف الرسالة وراء إقامة مؤتمر الشباب بالعاصمة الجديدة
هند كريم
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نعيم يوسف
 
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قالت هند كريم، إحدى كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وأحدى المشاركين في المؤتمر الوطني السابع للشباب، إنهم يريدون التركيز على النماذج الشبابية الناجحة ويبحثون عنها وعن تجاربها.

وأضافت "كريم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن هناك رسالة من وراء إقامة المؤتمر في العاصمة الإدارية وهي "مكاننا هنا وهنرجع هنا لما العاصمة تكمل"، حيث أنها تمثل المستقبل.

من جانبه، قال أحمد سامي، أحد كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن الجلسات سوف تتناول المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أنهم يحاكون أرض الواقع، بالمشاكل الموجودة به، واقتراح حلول لهذه المشاكل.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
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المزيد عن: شباب البرنامج الرئاسي المؤتمر الشباب المؤتمر السابع للشباب
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